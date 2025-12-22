César Doria, un reconocido comerciante de plátanos en el Caribe, fue asesinado de un balazo en la ciudad de Montería, Córdoba, al oponerse al hurto de su cadena de oro.

El caso se registró el domingo 21 de diciembre en la carrera 2 con calle 41 de Montería, y los autores fueron dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y que abordaron al comerciante a eso de las 3:00 de la tarde.

El hombre se opuso al hurto de su prenda y le dispararon, por lo que al quedar malherido ciudadanos lo trasladaron a la Clínica del Niño, donde falleció a las 3:30 de la tarde.

Doria era oriundo del municipio de Lorica, pero residía en un barrio del sur de Montería.

El plátano lo comercializaba desde Moñitos en su propio camión de carga. Antes de esta actividad fue conductor de taxi en la capital de Córdoba.

La Policía Metropolitana de Montería analiza cámaras de seguridad de la zona para ubicar a los responsables de este crimen.