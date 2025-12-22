En desarrollo de los controles a establecimientos públicos que viene realizando el personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Montería, fue sellado en el municipio de Cereté un establecimiento de comercio bebidas embriagantes.

La medida, que es temporal, se debe a que en el interior de dicho establecimiento las unidades de la Policía hallaron a un menor de edad, lo que es una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

Policía Metropolitana de Montería /Cortesía

Por su parte el menor de edad fue dejado a disposición de la autoridad administrativa competente para el restablecimiento de derechos.

Al respecto el mayor Johnneyth Alberto Lora Salgado, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, manifestó que “estas actividades buscan prevenir hechos que afecten la convivencia ciudadana y garantizar que los establecimientos abiertos al público cumplan la normatividad, especialmente en lo relacionado con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuaremos realizando controles permanentes para preservar la seguridad y el orden en el municipio de Cereté”.