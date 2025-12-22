Martín Elías Diazgranados, de 32 años, fue asesinado la madrugada de este lunes 22 de diciembre en el parque del barrio San Martín, de su natal municipio de Sincé.

El crimen, cometido con machete, ocurrió a eso de las 2:30 de la mañana, y dejó a otros ciudadanos heridos.

Versiones del hecho indican que Diazgranados, tras ser herido en el cuello con el arma blanca, fue llevado hasta la urgencia del Hospital Local Nuestra Señora del Socorro, donde llegó sin signos vitales.

El personal de la Policía Nacional que presta sus servicios en este municipio de la Sabana de Sucre al ser informado del caso llegó hasta el sitio y logró aprehender a quien es señalado de haber cometido el crimen, al tiempo que las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los actos urgentes.

Este es el séptimo homicidio que se registra en el municipio de Sincé en lo corrido del año, cifra similar al año anterior.

Herido en Sincelejo

De otra parte, en las primeras horas de la mañana de este lunes 22 de diciembre se presentó una riña entre dos bandos en el barrio Villa Mady, zona sur de Sincelejo, que dejó como saldo a un hombre muy mal herido que se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad.

El enfrentamiento de los jóvenes fue con machetes.