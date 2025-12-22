La visita de trabajo del director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, a tierras sucreñas este domingo 21 de diciembre llegó cargada de buenas noticias en materia de seguridad.

Lea también: Emilio Tapia reapareció en libertad: estaba en centro comercial de Barranquilla

No solo amplió el parque automotor y aumentó el pie de fuerza, sino que también anunció la puesta en funcionamiento de la Subestación de Policía del corregimiento Chochó, en Sincelejo, y con ello llegarán más uniformados, unos 100 en el mes de marzo.

Al reiterar públicamente este compromiso en la plaza de armas del Comando de la Policía de Sucre el alto oficial hizo alusión al trabajo en pro de este corregimiento y de sus gentes que viene liderando el veedor y periodista Francisco Mercado Bohórquez, quien ha insistido ante la institución en la necesidad de contar con presencia permanente en este territorio.

“Vamos a abrir la subestación de Chochó que es un compromiso que hice cuando estuve aquí como comandante de departamento y pensé que ya estaba abierta y ayer recibí la sorpresa que aún está en veremos, pero ya hicimos un compromiso con el señor alcalde y yo voy a traer otros uniformados, vamos a incrementar más el pie de fuerza para que tengamos la estación con un número de policías y nos ayude a generar seguridad desde Chochó”, dijo el general Rincón Zambrano.

Lea también: Barranquilla se consolida como un símbolo de orgullo y progreso

Ante esta buena nueva el veedor Francisco Mercado Bohórquez, que tuvo la oportunidad de encontrarse con el Director General de la Policía, le agradeció el haberlo escuchado en ese pedido en pro de la seguridad.

Cortesía El director de la Policía, brigadier general William Rincón, saluda al veedor de Chochó, Francisco Mercado Bohórquez.

“La subestación de Policía del corregimiento de Chochó no es un capricho, es una necesidad de seguridad y un compromiso moral e institucional por parte de la Policía”, dijo el veedor.

Ya en el corregimiento fue mirado, por policías, el sitio en el que operará, inicialmente en arriendo, la subestación, además un ciudadano anunció que donaría 2.500 metros cuadrados de su propiedad (lote) para la construcción de la subestación.

Lea también: Falleció la magistrada María Victoria Calle Correa, recordada por evitar segunda reelección de Uribe

Entrará a operar otro CAI

A su vez el general William Rincón Zambrano informó que una construcción que quedó abandonada en el antiguo retén, en la vía Sincelejo-Toluviejo, entrará a operar como CAI, que es el objeto con el que fue edificada.

“Vamos a ampliar ese CAI en el antiguo retén, vamos a organizar con planeación y a dejar unas motocicletas para allá y un pie de fuerza porque tenemos que asegurar esa salida y es un punto importante cuando se presenta un hecho para que podamos bloquear la ciudad en un momento determinado”, dijo Rincón.

Antinarcóticos

A su vez sostuvo que analizará con el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, el tema de la seguridad en El Rincón del Mar, corregimiento del municipio de San Onofre, con la instalación de un puesto de antinarcóticos “por la importancia que tiene esta zona y obviamente por los riesgos que se tienen y el espacio que se le brinda a la delincuencia, entonces vamos a estudiar nuevamente esa posibilidad”.

Lea también: Estos serían los nuevos impuestos en Colombia tras la emergencia económica decretada por Gobierno de Petro

Helicóptero

Finalmente, el brigadier general William Rincón Zambrano se comprometió a enviar para las Fiestas del 20 de Enero de 2026 en Sincelejo, un helicóptero que fortalecerá la seguridad durante esta época de principio de año cuando se desarrollan las celebraciones populares en la capital sucreña que tienen una variada programación que incluye corralejas, desfiles de fandangueras, muestras de arte y cultura, carrozas, cabalgatas y reinado, entre otros.

El pedido del helicóptero se lo hicieron el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, y la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes.