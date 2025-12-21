Un operativo conjunto de las autoridades permitió la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en actividades de extorsión y otros delitos que venían afectando a comunidades rurales del municipio de Montería y sectores cercanos del departamento de Córdoba.

Leer también: La patrulla fluvial de la Policía de Montería acompañará los recorridos de Businú

El procedimiento fue desarrollado de manera articulada por la Policía Metropolitana de Montería, el Gaula Militar Sinú y la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones para contrarrestar la criminalidad organizada en la región.

De acuerdo con la información oficial, los capturados harían parte de la subestructura criminal conocida como ‘Zuley Guerra Castro’, la cual mantiene presencia e injerencia en el corregimiento de Santa Lucía y en veredas como Santa Clara, Cucharal, Pajonal y El Hueso, donde comerciantes, ganaderos y habitantes venían siendo víctimas de presiones extorsivas.

Entre los detenidos se encuentra un exintegrante de la Policía Nacional, identificado con el alias de ‘el Tombo’, quien había sido retirado recientemente de la institución por faltas graves a sus deberes. Según las investigaciones, el exuniformado habría puesto al servicio de la organización criminal su conocimiento interno y experiencia, con el fin de identificar posibles víctimas, recolectar información estratégica y facilitar las acciones del grupo armado ilegal.

Las autoridades señalaron que el proceso investigativo continúa, con el objetivo de establecer la totalidad de la red criminal, su alcance y la posible participación de otros actores en estas actividades ilícitas.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación judicial.