Como un día histórico para la educación superior pública en Colombia calificó el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, y rector de la Universidad de Córdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.

Este logro es posible luego de una década de argumentos, fundamentaciones y demostraciones técnicas sobre la importancia de contar con un nuevo modelo económico de financiamiento para las universidades, que permitiera su proyección, crecimiento en infraestructura física y tecnológica, contratación de docentes y otros factores que garanticen mayor calidad y cobertura.

“Es sin lugar a dudas, una reivindicación histórica para el Sistema Universitario Estatal colombiano, representado en estudiantes, profesores, trabajadores y padres de familia, porque, durante más de una década veníamos trabajando alrededor de la necesidad de construir un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública. El que ha venido operando era un modelo insuficiente y había colapsado y condenado a la universidad pública a un desfinanciamiento estructural”, sostuvo el profesor Torres, una vez se conoció la votación de los parlamentarios en la Cámara de Representantes.

El presidente del SUE reconoció, además, el gran aporte de los estamentos universitarios y el liderazgo de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE, “que construyeron el nuevo modelo de financiamiento, además de lograr el consenso de los estamentos profesoral, trabajadores, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y de los estudiantes, hasta justificarlo en el Congreso con los resultados ya mencionados en el último debate para convertirse en ley a la espera de la sanción presidencial.

Explicó que el viejo modelo que desfinanció la universidad pública está centrado en el índice de Precios al Consumidor, IPC, como mecanismo de transferencia y lo que se hizo fue proponer que se cambiara por el Índice de la Canasta Educativa (Superior) (ICES), que será el nuevo indexador de los costos de las universidades públicas en el país.

“Este nuevo modelo recoge esas variables adversas, y le permite a la universidad pública planificar su crecimiento, su proyección de manera sostenible y autosostenible. Con este nuevo modelo financiero las universidades públicas pueden planear en adelante, hacia futuro, su crecimiento y su sostenibilidad”, sostuvo el presidente del SUE y rector de Unicórdoba.