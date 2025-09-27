Al término del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, SUE, que se realizó en Montería en el marco del XIII Encuentro de Gestión Universitaria, los 34 rectores que lo conforman exhortaron a la Cámara de Representantes para que continúe el trámite legislativo de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92.

El pedido se produce luego de que el Senado aprobara dicho proyecto en los dos debates correspondientes.

El SUE se expresó a través de su presidente y rector de la Universidad de Córdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, quien dijo: “Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes para que se continúe el trámite legislativo para esta reforma, ya el Senado estuvo a la altura de la responsabilidad y con ello envió una respuesta a la educación superior pública del país y a los jóvenes de Colombia. El llamado a la Cámara de Representantes es para que esta ley se convierta en una realidad”.

Esperan que la reforma se convierta en ley antes que finalice esta legislatura.

Los rectores estuvieron acompañados en el pronunciamiento por el viceministro de educación superior, Ricardo Moreno Patiño, quien destacó que con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, se podrá saldar la deuda histórica del desfinanciamiento estructural que padecen las universidades públicas en Colombia.

“Agradecemos la aprobación que se ha dado en la plenaria del Senado de la República, con una mayoría importante de todas las bancadas y que ha constituido un paso más en la realidad que será esta reforma en el marco del sistema de financiamiento de la educación superior pública en Colombia”.