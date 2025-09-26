Tras los hechos registrados en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad El Bosque, que circularon en redes sociales y en medios de comunicación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, informó este viernes 26 de septiembre sobre las acciones adelantadas para retomar el control al interior del establecimiento.

Recordemos que a través de redes sociales se filtraron fotografías y videos de internos del Pabellón B, en donde permanecen presuntos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’, de una fiesta de Amor y Amistad que habría tenido lugar entre el pasado sábado 20 de septiembre y el domingo 21.

En ese sentido, según el reporte oficial, se realizaron operativos de registro y control en el pabellón donde se habría vulnerado el reglamento de régimen interno, logrando el decomiso de varios elementos prohibidos, entre ellos: 1 nevera; 2 equipos móviles marca CORN y ZTE sin IMEI visible; 5 audífonos; 2 baterías; 14 cargadores para celular, y 7 armas cortopunzantes de fabricación artesanal.

El Inpec también señaló que se llevó a cabo el proceso de identificación de las personas privadas de la libertad que aparecen en las imágenes difundidas, y que se aplicarán sanciones disciplinarias como cambios de pabellón y traslados de penal, entre otras medidas.

De igual manera, se abrió una investigación interna para establecer posibles responsabilidades por hechos asociados a corrupción.