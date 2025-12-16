La ejecución y financiación de proyectos estratégicos de infraestructura deportiva quedó asegurada y consolidan la preparación del país para el ciclo olímpico y paranacional, mediante obras y acuerdos que amplían el acceso a escenarios adecuados en regiones urbanas y rurales.

Durante este 2025 el Ministerio del Deporte entregó 82 obras en 55 municipios de 20 departamentos, con una inversión de 272.316 millones de pesos.

Dichas intervenciones permitieron poner en funcionamiento escenarios renovados y adecuados para el deporte y la recreación, beneficiando a 2.474.139 personas en distintas regiones del país.

Además, como parte de la preparación para los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027, el Ministerio definió la hoja de ruta de los proyectos que serán financiados mediante vigencias futuras y cuentan con aval del documento CONPES.

La planificación contempla cuatro obras estratégicas: el Centro de Alto Rendimiento de Montería; los coliseos multideportes de Ciénaga de Oro y Tolú; y la ampliación del estadio de fútbol de Sincelejo.

La inversión total asciende a 92.857 millones de pesos, de los cuales 86.588 millones los destinarán a la ejecución de las obras y 6.269 millones a los procesos de interventoría.

La asignación de recursos incluye 30.000 millones de pesos para el Centro de Alto Rendimiento de Montería; 27.874 millones para el coliseo multideportes de Tolú; 19.993 millones para el coliseo de Ciénaga de Oro; y 14.991 millones para la ampliación del estadio de fútbol de Sincelejo.