Yapel y Betancí, las dos primeras embarcaciones de Businú, ya están en las aguas del río Sinú, a su paso por la ciudad de Montería.

Ellas, que marcan un nuevo hito en la movilidad urbana de la capital de Córdoba, serán inauguradas este sábado 20 de diciembre, pues hacen parte del sistema de transporte fluvial Businú, que operará sobre el río Sinú.

Cada embarcación tiene capacidad para 36 pasajeros y se convierte en una pieza clave para la puesta en marcha de este sistema innovador, que posiciona a Montería como referente nacional de movilidad sostenible e intermodal. Businú no solo optimizará los tiempos de desplazamiento, sino que aprovechará el río como eje estructurante del desarrollo urbano.

Las unidades cuentan con una eslora de 15,60 metros, una manga de 4,5 metros, y una estructura fabricada en acero naval de alta calidad, lo que garantiza durabilidad, seguridad y comodidad para los usuarios. Están equipadas con motores Suzuki DF200 TX de 200 HP, diseñados para un desempeño eficiente y confiable en navegación fluvial.

En su fabricación procesaron aproximadamente 36 toneladas de acero, generando un impacto positivo en la economía local y nacional. Además permitió la creación de 320 empleos directos y 960 empleos indirectos.

El convenio para la construcción y puesta en funcionamiento de las dos embarcaciones fue suscrito el 15 de enero de 2025, con una inversión de $9.000 millones.

