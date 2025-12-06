Tropas del Gaula Militar Sinú, bajo la coordinación de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, hallaron un depósito ilegal con material de guerra perteneciente al Clan del Golfo.

La aplicación de técnicas, tácticas y procedimientos para el desarrollo de las acciones militares permitió la ubicación del material en zona rural del municipio de Chimá, en el departamento de Córdoba.

Entre lo que encontraron hay 5 proveedores, 132 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco multipropósito y una agenda con anotaciones del Clan del Golfo, elementos que se encontraban ocultos entre la espesa vegetación en el cerro Tofeme.

“Presuntamente este material habría sido escondido por integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero con el fin de evadir los controles de la fuerza pública”, dijo el Ejército en un comunicado.

El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.