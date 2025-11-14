La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la primera intervención del cementerio Jardines de la Esperanza, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

La jornada está programada entre el 13 y el 22 de noviembre, y tiene por objeto recuperar cuerpos no identificados para dar una respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016.

Paralelo a ello ha habido jornadas informativas, de atención, recepción de solicitudes y toma de muestras de ADN a personas y familias buscadoras entre el 13 y el 14 de noviembre y del 18 al 19 de noviembre en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el cementerio.

También pueden comunicarse a la línea 315 6558972.

La jornada de atención, recepción de solicitudes y toma de muestras de ADN a personas y familias buscadoras también la realizará la UBPD los días 18 y 19 de noviembre en el municipio de Sucre-Sucre, población de la subregión Mojana, donde su cementerio está bajo una medida de protección especial.

