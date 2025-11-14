El joven cartagenero Javier Gómez Castellón fue asesinado el pasado lunes 10 de noviembre en Polonia.

El joven de 26 años era llamado ‘Javiercito’ por cariño por su familia y se dedicaba a animar eventos como DJ. Gómez Castellón emigró en 2024 hacia Europa, pero ya había expresado sus deseos de regresar.

En su casa lo esperaban su hija y su madre, pero lamentablemente no las pudo ver. Lo que sabe la familia es que Javier compartía vivienda con un colombiano oriundo de Bogotá con quien tuvo una fuerte discusión.

Esa madrugada del lunes, se escucharon gritos y cuando ingresaron a la casa encontraron a Javier tendido en el piso, herido con arma cortopunzante.

Al parecer, el compañero de vivienda no estaba y tampoco el dinero que había ahorrado Javier para su regreso a Colombia. Se presume que pudo ser su compañero, pero aún no se conoce cómo sucedieron los hechos realmente.

Las autoridades de Polonia están en búsqueda del sujeto para poder esclarecer qué le pasó a Javier Gómez. Por su parte, la familia de Javier está pidiendo ayuda para la repatriación del cuerpo, pues su padre afirmó que no cuentan con los recursos.

Por eso, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, indicaron que están haciendo todo lo posible para que el cuerpo sea trasladado a Colombia, en conjunto con la Cancillería.

“Estamos acompañando a la familia de Javier en este momento tan doloroso. Desde la Gobernación y la Alcaldía estamos haciendo todo lo necesario para que su cuerpo regrese a Cartagena y pueda descansar en paz. Cartagena y Bolívar están de luto”, dijo el gobernador Arana.