Los operativos que desarrolla el personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en las vías del departamento de Córdoba permitieron propinarle un golpe al microtráfico.

En el puesto de control ubicado en la vía Caucasia - Planeta Rica, los uniformados incautaron tres kilos de marihuana prensada, que representan tres mil dosis, transportadas en la modalidad de encomienda.

Durante el procedimiento rutinario de registro a personas y vehículos, y tras la verificación de antecedentes, los uniformados interceptaron un camión de una reconocida empresa de transporte en el que localizaron un paquete con destino a la ciudad de Montería, y el cual al ser revisado contenía en su interior tres paquetes más, envueltos en bolsas plásticas de color negro.

Al seguir con la inspección lograron establecer que se trataba de marihuana.

Policía de Córdoba

El valor comercial de la droga que salió de la ciudad de Cali es de cinco millones de pesos.

El conductor del vehículo, de 33 años de edad, natural de Rionegro (Antioquia), fue dejado junto con los elementos incautados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.