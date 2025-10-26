Con un colorido desfile por las principales calles del municipio de Ciénaga de Oro, se llevó a cabo la clausura de los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba 2025.

Estas justas, realizadas del 4 al 25 de octubre, fueron organizadas por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Córdoba (Indeportes Córdoba), bajo la dirección de Luis Aldana Dumar.

Durante 22 días de competencias, más de 6.400 deportistas provenientes de los 30 municipios de Córdoba participaron en 36 disciplinas deportivas de los sectores convencional y paralímpico. Entre ellas se destacaron las nuevas modalidades de BMX y juegos electrónicos, que ampliaron la oferta competitiva y atrajeron a nuevas generaciones de atletas.

gobernación de Córdoba/Cortesía

En el acto de clausura el mandatario felicitó a todos los deportistas, entrenadores y padres de familia, al tiempo que resaltó el ejercicio que han hecho los municipios para seguir fortaleciendo todos los procesos formativos del deporte.

“Felicitaciones a todos nuestros atletas, pero también a los paratletas, unos verdaderos berracos que están dejando en alto no solamente el nombre de Córdoba, sino de toda Colombia. Aquí en estos juegos no hubo perdedores ni hubo ganadores. Esto es un proceso. Pero yo quiero destacar a los alcaldes que han invertido en el deporte en nuestro departamento, en los procesos formativos, reconociendo el esfuerzo de los entrenadores en las diferentes disciplinas deportivas. Destacarles los esfuerzos de Montería, Lorica, que también les fue muy bien en los medalleros. Planeta Rica y otro municipio, Cereté, también vi que les fue muy bien en el tema del medallero”, anotó.

gobernación de Córdoba/Cortesía

El financiamiento de los juegos fue asumido en un 100% por la Gobernación de Córdoba, a través de recursos provenientes de la Tasa Prodeporte, una política pública impulsada en la Asamblea Departamental con el respaldo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, que busca garantizar la sostenibilidad del deporte en los municipios.

El desfile de clausura fue amenizado por bandas folclóricas, agrupaciones de pito y gaita y cuadros vivos alusivos a la fe y las tradiciones de Ciénaga de Oro, en homenaje a la riqueza cultural del Sinú, mientras que el cierre artístico estuvo a cargo de una nutrida programación musical que incluyó las presentaciones de Juan Palaú, Samuel Morales y Criss & Rony, que llenaron de energía la plaza principal de Ciénaga de Oro. Finalmente, un espectáculo de juegos pirotécnicos iluminó el cielo del municipio, sellando con emoción el final de unas justas que quedarán en la memoria de los cordobeses.