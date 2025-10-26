En la sede del Comando de la Policía Metropolitana de Montería está instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde las autoridades monitorean el desarrollo de las consultas populares, internas interpartidistas, con la finalidad de garantizar la seguridad.

Bajo el lineamiento del Plan Democracia - Voto Seguro, la Policía de Montería y todo el departamento de Córdoba moviliza a más de 1000 uniformados, que han sido estratégicamente ubicados en los puestos de votación para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura en los cinco municipios que comprende el área Metropolitana de Montería.

“Este despliegue tiene un objetivo claro: prevenir cualquier alteración al orden público, evitar el constreñimiento electoral y garantizar la movilidad en los puntos de acceso”, dijo el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

A su vez la institución invita a los ciudadanos a participar con civismo y a denunciar cualquier irregularidad a la línea 123 o al Puesto de Mando Unificado (PMU).

