Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Pese a que este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, en la ciudad de Montería no regirá la Ley Seca.

Le puede interesar: La Procuraduría indaga presuntas irregularidades en el proyecto ‘Ruta del Arroz’ en la Mojana

Así lo dio a conocer la administración municipal en la mañana de este miércoles 22 de octubre a través de un comunicado en el que indica que “la medida fue analizada cuidadosamente concluyendo que no existen razones de seguridad o de orden público que justifiquen la restricción del consumo o venta de bebidas embriagantes en el municipio”.

En Cartagena no habrá Ley Seca durante la consulta del Pacto Histórico

Además, adujo el mandatario que respeta el ejercicio democrático de todos los partidos y movimientos políticos, “pero también garantizamos el derecho al desarrollo normal de la vida económica y social de la ciudad. Confiamos en el buen comportamiento de los monterianos y en el acompañamiento de nuestra fuerza pública para que la jornada se realice en completa tranquilidad”.

Vea aquí: Hijo de ‘Papa Pitufo’, judicializado por intento de feminicidio

En Montería las autoridades (alcaldía, Policía Metropolitana, Ejército Nacional y los organismos de control) implementarán un dispositivo especial de seguridad para garantizar el orden durante la jornada.