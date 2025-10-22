Pese a que este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, en la ciudad de Montería no regirá la Ley Seca.

Así lo dio a conocer la administración municipal en la mañana de este miércoles 22 de octubre a través de un comunicado en el que indica que “la medida fue analizada cuidadosamente concluyendo que no existen razones de seguridad o de orden público que justifiquen la restricción del consumo o venta de bebidas embriagantes en el municipio”.

Además, adujo el mandatario que respeta el ejercicio democrático de todos los partidos y movimientos políticos, “pero también garantizamos el derecho al desarrollo normal de la vida económica y social de la ciudad. Confiamos en el buen comportamiento de los monterianos y en el acompañamiento de nuestra fuerza pública para que la jornada se realice en completa tranquilidad”.

En Montería las autoridades (alcaldía, Policía Metropolitana, Ejército Nacional y los organismos de control) implementarán un dispositivo especial de seguridad para garantizar el orden durante la jornada.