La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles 22 de octubre que Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín, también conocido como ‘Papá Pitufo’ o ‘el Zar del contrabando’, fue judicializado y enviado a la cárcel por intento de feminicidio.

Hay que recordar que Juan Diego, quien es oriundo de Cali, fue capturado el pasado miércoles 24 de septiembre luego de haber atacado a su exesposa, María Andrea Arango, con arma blanca.

La Fiscalía informó que el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías como responsable de atacar a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar).

“Los elementos materiales probatorios indican que el hombre llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con un arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo”, se lee en el comunicado del ente acusador.

Señala el escrito que la mujer quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente.

Al Marín Franco le imputaron el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado. El juez de control de garantías emitió en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Marín Franco ha sido vinculado a las actividades ilícitas de su padre que se encuentra por fuera del país y que es requerido por la justicia colombiana por varios delitos cometidos principalmente en puertos marítimos del país.

Más exactamente, a Juan Diego se le señala de integrar una célula sicarial que financia junto a su padre con la orden expresa de matar “a cualquiera que se meta con los hijos de Diego Marín”, según reveló alias Lobo, un hombre que desde la cárcel narró cómo funcionaba la oficina sicarial.