Las acciones investigativas y de seguimiento adelantadas por unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena en asocio con la Fiscalía General de la Nación, permitieron la captura de 13 presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en el barrio El Pozón.

Se trata de ‘Los Falsetes’, una estructura que según las autoridades se dedica al microtráfico en puntos de expendio fijos y móviles, y que en las últimas horas su accionar se ha visto grandemente impactado con la aprehensión de ocho mujeres y cinco hombres con edades entre los 23 y 58 años.

Policía Metropolitana de Cartagena

A estos los detuvieron en desarrollo de más de 10 diligencias de allanamiento a viviendas en El Pozón, las cuales funcionaban como puntos fijos de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente marihuana, bazuco y cocaína.

“Las investigaciones permitieron establecer que estos puntos de expendio, ubicados en inmediaciones de entornos escolares, mensualmente distribuían más de 40 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 300 millones de pesos”, dijo el comandante de Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, en la rueda de prensa de la mañana de este martes 21 de octubre.

Policía Metropolitana de Cartagena

Agregó el oficial que los detenidos, conocidos con los alias el Blacho, líder de la banda; ‘el Ivan’, ‘Ingrid’ y ‘el Ronaldo’, presentan cinco anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno.

Mientras que ‘Lae’, ‘Anastasia’, ‘Leidy’, ‘Daniela’, ‘Nataly’, ‘Mayo’, ‘Eva’, ‘Mailer’ y ‘el Flaco’ eran expendedores.

Durante los allanamientos fueron incautadas más de 100 dosis de marihuana e insumos para el procesamiento, las cuales serían distribuidas en varios sectores de esta localidad donde solían esconder la droga en árboles y escombros del sector.

El brigadier general Peña Araque destacó que en lo corrido del año han capturado a más de 2.348 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 583 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.