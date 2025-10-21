Dos pescadores que habían sido reportados como desaparecidos lograron regresar a la orilla en la madrugada de este martes 21 de octubre en Cartagena. Se conoció que los sujetos, identificados como Gustavo Enrique González Moncaris y Hainer José Jiménez Moncaris, habían salido a realizar una tradicional faena de pesca, cuando el motor de la embarcación en la que se movilizaban sufrió una falla mecánica, por lo cual quedaron a la deriva en alta mar.

Los familiares de los navegantes, nacidos en Tierrabomba, reportaron su desaparición desde el pasado domingo y de inmediato las autoridades iniciaron labores de búsqueda y rescate para dar con su paradero; sin embargo, no obtuvieron resultados.

“Desde el momento en el que el reporte fue recibido, unidades de la Estación de Guardacostas de Cartagena iniciaron la verificación de área en coordinación con autoridades locales y organizaciones de pescadores de la zona”, informó la Armada.

Además, la Armada afirmó que realizaron patrones de búsqueda en el área de Punta Canoa y sectores adyacentes, así como comunicaciones de seguridad a las embarcaciones que transitan por el sector.

Jairo Rodríguez, integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Tierrabomba, relató los momentos de angustia que vivieron los pescadores, quienes durante 48 horas debieron sortear los embates del mar.

“El relato de ellos es muy angustiante. Nos dicen que tenían un solo remo; cuando se les apagó el motor, lograron tirar el ancla y empezaron a hacerle mecanismos al motor. Fueron horas y horas en lo mismo, hasta que prendió el motor y lograron regresar y llegar a la orilla”, dijo Rodríguez en diálogo con ‘Blu Radio’.

Según Rodríguez, los pescadores se vieron obligados a tomar agua salada para sobrevivir. Tras llegar hasta la isla de Tierrabomba, Gustavo González debió ser trasladado hasta Hospital de Bocagrande, pues presentaba signos de deshidratación.

“La verdad fue una alegría muy grande, porque fueron muchas horas de zozobra para sus familias, para todos nosotros. Ellos se encuentran bien, recuperándose, porque se quedaron sin agua y les tocó incluso tomar agua salada”, agregó Rodríguez.