El próximo domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones de la Consulta del Pacto Histórico, en las que se elegirá el candidato presidencial y los aspirantes a Senado y Cámara de Representantes de dicha colectividad; sin embargo, y en sintonía con las medidas y prohibiciones del decreto del Gobierno nacional, en Cartagena no regirá la restricción de Ley Seca en sus tres localidades.

Así lo decidió el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz al asegurar que “entre las reglas del decreto están la prohibición de propaganda electoral, guías informativas y actos políticos; no obstante, no se menciona la ley seca, por lo que cuya aplicación queda a disposición de cada alcalde. Y yo, como mandatario de los cartageneros, ordeno que no regirá dicha prohibición”.

Indicó además el mandatario que su decisión será celebrada por gremios, restaurantes, gastrobares y comerciantes, quienes le habían solicitado que no se decretara la medida que les deja millonarias pérdidas, comprometiéndose con promover el consumo sano de alcohol y la convivencia ciudadana, de cara a la cita electoral del próximo domingo.

