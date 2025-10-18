La alcaldía de Montería modificó el decreto de Ley Seca que había expedido la mañana del jueves con ocasión de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud a realizarse este domingo 19 de octubre en todo el territorio nacional.

Atendiendo solicitudes de los gremios de bares de la capital de Córdoba y en concordancia con que el Gobierno nacional “no fijó directrices específicas respecto de la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes”, la alcaldía de Montería modificó el artículo primero del Decreto N° 0362 del 16 de octubre de 2025 y tras la expedición de un nuevo Decreto, el 0366 del 17 de octubre de 2025, la Ley Seca regirá entre las 5:00 de la mañana del domingo 19 de octubre y las 6:00 de la tarde de ese mismo día.

Ese mismo horario rige para la prohibición de mudanzas, transporte de materiales de construcción, escombros o similares.

Anteriormente la medida regía desde las 6:00 de la tarde de este sábado y se extendía hasta el lunes 20 de octubre a las 6:00 de la mañana.