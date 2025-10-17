Alias Chuki, señalado integrante del Clan del Golfo que es requerido por las autoridades para responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, fue capturado en el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

El procedimiento estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) del departamento de Policía Córdoba con apoyo del Batallón Junín del Ejército.

La captura de ‘Chuki’, de 21 años, fue solicitada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de la Unidad Especial de Investigación de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor Rueda, las investigaciones lograron establecer que alias Chuki integra la subestructura ‘Rubén Darío Ávila Martínez’ del Clan del Golfo desde hace tres años aproximadamente. Su rol dentro de este grupo delincuencial sería el de ejecutar homicidios selectivos.