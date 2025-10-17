Alias el Negro, con 10 años como sicario de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, fue capturado por unidades de la Sijin del departamento de Policía Córdoba en la ciudad de Montería.

Le atribuyen su participación, junto a alias Omar, en el crimen del patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez, que se registró la noche del lunes 28 de abril en su casa del barrio San Roque, en el municipio de Sahagún, en el marco del ‘plan pistola’.

El miembro de la Policía Nacional tenía 34 años, pertenecía a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, en la Policía Metropolitana de Cartagena y solo llevaba un día de permiso junto a su familia, cuando fue asesinado.

En la mañana de este viernes 17 de octubre el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor Rueda, entregó detalles de esta captura indicando que “de acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que alias el Negro en compañía de alias Omar (capturado el 01-08-2025), serían los directos responsables de materializar el homicidio en mención. Así mismo, también sería el responsable del intento de homicidio de un soldado profesional el pasado 28 abril en San Carlos, Córdoba”.

Agregó el oficial que el Negro también estaría participando en intimidaciones y amenazas para el cobro de extorsiones en los municipios de Sahagún, San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá y Tuchín.

“La Policía Nacional destaca esta captura representando un duro golpe a las estructuras criminales y reafirma su compromiso con la protección de la vida y el orden público Córdoba”, anotó el oficial.