Aunque de manera oficial las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre que fue hallado muerto dentro de un costal o saco de fique la mañana del martes 14 de octubre en zona rural del municipio de Lorica, Córdoba, todo indica que habría sido el sujeto que asesinó la noche antes a su expareja sentimental, la líder comunal Edilsa Rosa Licona Mercado.

Una de las situaciones que lleva a inferir que se trata del feminicida es el letrero que le dejaron con la frase: “Por matar mujer”.

El cadáver lo encontró la comunidad a las 7:00 de la mañana del martes 14 de octubre tirado a un costado de la vía Lorica - San Bernardo del Viento, a la altura del corregimiento San Miguel.

Mientras que el crimen de la líder comunal que tenía 61 años ocurrió la noche del lunes festivo 13 de octubre en la vereda Sicara Limón, zona rural del municipio de San Bernardo del Viento.

Ella fue asesinada con un machetazo en el cuello cuando se encontraba en un establecimiento departiendo con amigos.

Un hermano de Edilsa Rosa Licona Mercado que estaba presente en el lugar de los hechos señaló a la expareja de ella, de nombre Víctor Pájaro, como el autor de su crimen. Estaban separados desde hacía 25 años, pero el hombre nunca habría superado eso y además se había marchado del departamento de Córdoba y tras su regreso “la estaba acosando para iniciar una nueva relación sentimental”.