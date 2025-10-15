La llamada de un ciudadano que alertó de la presencia de hombres armados en su sector, en el barrio El Poblado, sur de la ciudad de Sincelejo, permitió que las unidades de la Policía Nacional los aprehendieran en flagrancia.

Las capturas cobijaron a José David Cervantes Monrroy, Jorge Eliécer Crespo Gómez, Dayilmer Rodríguez Geonaga y Brayan David Estrada Barrios, a quienes les hallaron en su poder dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, con varios cartuchos percutidos y otros sin percutir, sin documentación que acreditara su legalidad.

“De acuerdo con la investigación preliminar, estas armas habrían sido utilizadas para cometer el frustrado atentado en contra de un ciudadano de 27 años que logró salir ileso”, reportó el Comando de la Policía de Sucre en un comunicado.

La ciudadanía alertó sobre la escucha de varios disparos en el sector conocido como Puente Ancho.

Uno de los capturados, José David Cervantes Monrroy, resultó lesionado con arma de fuego, al parecer durante el intento de cometer el hecho criminal.

Los capturados están a la espera de que un juez les defina su situación judicial.