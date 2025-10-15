Un hombre de 70 años fue descubierto por la Policía tras fingir ser ciego durante 50 años para recibir ayudas económicas del gobierno, en Arzignano, Italia.

Una persona muerta y al menos otras 30 heridas dejó explosión de carro-bomba en Ecuador

Hombre orinó en plena eucaristía altar de la basílica de San Pedro en el Vaticano: el papa dijo estar “conmocionado”

Trump anunció la muerte de seis “narcoterroristas” en nuevo ataque contra un barco en el Caribe

Y es que el hombre logró engañar al sistema de seguridad social y obtener pensiones y subsidios por discapacidad visual desde 1972.

Sin embargo, su historia se descubrió recientemente luego de que la Policía Financiera detectara varias irregularidades durante una inspección rutinaria.

Freepik Hombre fingió estar ciego durante 50 años para recibir dinero del Estado italiano

Según informó el medio Corriere Adriatico, las autoridades encontraron herramientas de jardinería peligrosas en su casa, lo que despertó sospechas sobre su supuesta ceguera.

A partir de ese hallazgo, los agentes iniciaron una vigilancia encubierta durante dos meses y recopilaron pruebas que mostraban que sí podía ver.

David Franklin El señor recibió 200.000 euros del Estado italiano en ayudas.

En los videos grabados por la Policía se observa al anciano caminando solo por las calles, realizando labores de jardinería y seleccionando productos en el mercado sin ayuda, demostrando que su discapacidad era totalmente fingida.

Indicaron que el señor recibió 200.000 euros del Estado italiano en ayudas. La Fiscalía de Vicenza analiza los videos presentados para formalizar la acusación por fraude y estafa al sistema de seguridad social.

Trump amenaza con represalias comerciales a España por baja contribución a la OTAN

Asimismo, el hombre podría enfrentarse a una gran condena por haber simulado una ceguera con el fin de beneficiarse económicamente.