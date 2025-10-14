Como lugar de peregrinación, la Ciudad del Vaticano es clave en el catolicismo siendo este diminuto Estado visitado por millones de turistas y feligreses año tras año ya sea para conocer su milenaria arquitectura o como un acto de fe en la considerada sede del papa.

Lea también: Modifican el puente festivo de Reyes 2026 por la Ley Emiliani: ¿cuándo se celebra la nueva fecha y por qué?

Por su gran carga cultural y sagrada cada rincón de la Santa Sede exige respeto pues para los católicos cada cosa en este lugar no es producto del azar y tiene su significado, y es que allí está la tumba de San Pedro considerado como el primer papa de la Iglesia.

De allí que la plaza y la basílica -el principal atractivo del Vaticano- lleven su nombre para honrar su memoria y venerarlo, pero eso no siempre ocurre nunca falta el que desobedezca las normas o simplemente en tono de burla irrespete estos espacios.

Eso fue lo que hizo un hombre que en plena eucaristía: bajó sus pantalones y se orinó el Altar de la Confesión muy cerca del altar mayor de la basílica de San Pedro ante la mirada impotente y rabiosas de los cientos de asistentes a la ceremonia sagrada el pasado 10 de octubre.

Lea también: “No lo creía, me asombré y lo busqué varias veces en la plataforma”, estudiante monteriano con puntaje perfecto en pruebas Saber 11

El rito católico no se vio interrumpido por este percance en el que tuvieron que intervenir hombres de seguridad para bajar al ciudadano del altar para luego tomar correctivos ante la profanación.

El hombre en cuestión subió al altar y “orinó bajo la mirada atónita de cientos de turistas”, recoge el periódico italiano Corriere della Sera. El video del momento ha sido ampliamente difundido por redes sociales.

🚨 LO ÚLTIMO | Conmoción en la Basílica de San Pedro, Vaticano 🇻🇦



Un hombre ha profanado el Altar de la Basílica de San Pedro, orinando sobre él, en presencia de cientos de peregrinos.



Oremos por la conversión de nuestros enemigos, y de los que no comprenden que Dios los ama pic.twitter.com/hYuPi8ibpR — Pildorasdefe (@Pildorasdefe) October 11, 2025

Por su parte, el medio Il Tempo dio a conocer que el hombre “fue alcanzado de inmediato por agentes de policía de civil presentes en la basílica” y fue escoltado fuera de la iglesia como medida correctiva.

Lea también: Condenan a ex funcionaria de Migración que dejaba salir a los menores de edad del país sin los requisitos legales

Medios locales han dicho que el papa León XIV se enteró del incidente y aseguró estar “conmocionado al conocer la noticia”, sin embargo, la oficina de comunicaciones del Vaticano no se había pronunciado al respecto hasta un día después.

Frente a esta profanación el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica de San Pedro y vicario general del papa para la Ciudad del Vaticano, presidió el pasado lunes un rito penitencial de reparación en el altar principal del templo.

El cardenal Gambetti roció con agua bendita el altar y lo incensó con el fin de purificarlo. Asimismo, Enzo Fortunato, director de comunicación de la basílica, en diálogo con ACI Prensa indicó que en el rito se destacó “el perdón” por la profanación.