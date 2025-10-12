Si bien José Carlos Navarro Sierra buscó mejorar su puntaje Icfes logrado en el 2024 nunca imaginó que alcanzaría en la vigencia siguiente el máximo: 500 de 500.

En todas las áreas evaluadas en la también conocida prueba de Estado alcanzó 100 puntos, incluidas inglés que fue una de las asignaturas en las que según él, no le había ido muy bien.

En rueda de prensa ofrecida por el Grupo Educativo Abel Mendoza, donde este joven de 18 años estuvo reforzando sus conocimientos con la aplicación de pruebas similares a la que se enfrentó de manera oficial, José Carlos narró que al ver el viernes el puntaje perfecto no se lo creía. Aunque era consciente que había dado el todo por el todo para lograr superar el puntaje inicial de 360 no imaginó que alcanzaría el 500.

“No lo creía, me asombré y lo busqué varias veces en la plataforma”, dijo el joven en medio del relato que hizo ante los periodistas.

Este monteriano le agradeció a Dios por ese logro y por la sabiduría que le ha dado, a su familia que siempre lo apoyó, a sus docentes, al igual que al Grupo Educativo Abel Mendoza que no solo lo aceptó en este 2025 sin estar amparado por ninguna institución sino que además le reforzó la disciplina que tuvo para estudiar y alcanzar el puntaje que le permitirá estudiar la carrera de medicina en una universidad pública.

Abel Mendoza, el propietario y director del Grupo Educativo, sostuvo que lo alcanzado por José Carlos Navarro Sierra es producto de una disciplina y constancia en el estudio, es el producto de horas y días dedicados al aprendizaje.

Mendoza dejó claro que el mejor Icfes es el que se construye desde pre-escolar, primaria y secundaria y que está en cada institución educativa con sus docentes. “Nosotros desde el Grupo Educativo lo que hacemos es reforzar, somos unos acompañantes del proceso. Nos mueve y motiva despertar el potencial de cada joven. Detrás de cada puntaje sobresaliente hay un gran trabajo en equipo. Trabajamos para preparar a los jóvenes para la vida, para que construyan su futuro, para que cumplan sus sueños”, anotó Abel Mendoza.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, también destacó a través de sus redes sociales la historia de José Carlos Navarro Sierra, quien es bachiller de la Institución Educativa Antonio Nariño, y de quien aseguró es símbolo de esfuerzo y disciplina para toda la ciudad.

“Así son nuestros jóvenes: no se rinden, se levantan y demuestran que sí se puede”, expresó el mandatario, para quien este logro también enaltece la educación pública de Montería.