Un joven del municipio de Fosca, en Cundinamarca, alcanzó un logro histórico que hoy destaca a la educación rural en Colombia. Se trata de Samuel Huertas Moreno, estudiante del colegio María Medina, quien obtuvo 500 puntos sobre 500 en las pruebas Icfes Saber 11, realizadas en el mes de agosto de 2025.

El puntaje, el más alto posible en el examen de Estado, se ha convertido en símbolo del potencial académico que existe más allá de las grandes ciudades.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue uno de los primeros en felicitar al estudiante, “Tenemos el examen perfecto en las pruebas Saber 11. Samuel Huertas Moreno, de Fosca, obtuvo resultado 500/500. No fue suerte, es el reflejo de un modelo pedagógico exitoso y del esfuerzo de estudiantes, familias y docentes”, expresó el mandatario.

El éxito de Samuel se atribuye al modelo educativo que aplica su institución, el cual combina herramientas tecnológicas con acompañamiento personalizado. Según los docentes, el joven se ha destacado por ser “disciplinado, curioso y muy trabajador”, cualidades que lo llevaron a alcanzar el resultado.

Con este puntaje, Huertas Moreno podrá acceder a becas y programas de excelencia académica en las principales universidades del país, tanto públicas como privadas.

El caso de este estudiante rural se suma a los ejemplos que reafirman que la excelencia educativa puede surgir desde cualquier rincón de Colombia, siempre que exista compromiso familiar, apoyo institucional y un entorno que valore el aprendizaje.