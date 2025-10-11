Las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, liberadas tras haber sido detenidas por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza a bordo de la Flotilla Global Sumud, llegaron este sábado a Bogotá en el avión presidencial junto con el mandatario Gustavo Petro, que las trajo desde Bruselas donde estaba de visita.

El avión presidencial fue recibido de madrugada en la base militar de Catam por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien elogió el activismo de las dos colombianas en favor de la población de Gaza.

“En ese avión acaban de llegar Luna y Manuela, llegaron desde Bruselas, el presidente las trajo”, dijo Benedetti en un video divulgado en su cuenta de X.

El ministro agregó que la dos activistas “son las personas que se fueron para llevar la carga humanitaria de alimentos y de medicinas allá a Palestina” y agregó que, a pesar de haber estado detenidas en Israel, “llegaron sanas y salvas”.

Petro estuvo esta semana en Bruselas donde participó en el II Foro Global Gateway y mantuvo reuniones con autoridades europeas de cara a la próxima cumbre CELAC-UE que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.

En la capital belga, el presidente recibió ayer a las dos colombianas, de quienes dijo que “han mostrado la verdadera humanidad. Las que sin interés económico se solidarizan con los pueblos más sacrificados por la codicia”.

“Esta es una lucha por la autonomía, la liberación de un pueblo que ha sido ocupado y oprimido y eso no es indiferente a nuestras realidades en Colombia”, manifestó una de las activistas en el video divulgado por el ministro en X.

Las dos activistas, que fueron arrestadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras navegaban en el barco HIO de la Flotilla, estuvieron recluidas en la prisión de Saharonim, en el sur de Israel, y el martes pasado fueron deportadas a Jordania, desde donde viajaron a Bruselas para seguir su viaje a Colombia.