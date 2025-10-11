La secretaria (e) de la Gobernación de Caldas, Lina María Salazar, reportó la captura de uno de los presuntos responsables del homicidio del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, miembro del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, registrado este viernes en un restaurante situado en la carretera que une a Manizales y Pereira.

“El hecho ocurrió en un restaurante en jurisdicción de Chinchiná (Caldas). El magistrado estaba con su familia en ese sitio cuando ingresaron unos delincuentes a hurtar el establecimiento, en el sitio también estaba una persona con su esquema de seguridad de la UNP, quienes reaccionaron con sus armas de dotación y hubo un intercambio de disparos con los presuntos ladrones y uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien murió minutos después”, dijo la funcionaria sobre el hecho, según recoge ‘Caracol Radio’.

Uniformados de la Policía que se encontraban cerca del restaurante reaccionaron de manera oportuna y lograron capturar a uno de los delincuentes, según la secretaria (e) de la Gobernación de Caldas.

Lina María Salazar indicó además que el sujeto detenido registra antecedente judicial por el delito de hurto.

La Gobernación de Caldas lamentó “profundamente el fallecimiento del magistrado Álvaro Restrepo Valencia” y rechazó “de manera enfática los actos de violencia ocurridos”.

“Desde la administración departamental expresamos nuestra solidaridad con su familia y con la rama judicial del país, y reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las autoridades para que este lamentable suceso no quede impune”, agregó la Gobernación en X.

El Consejo Superior de la Judicatura también lamentó lo ocurrido y recordó que Restrepo “se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público”.

“Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, agregó esa institución en un comunicado.

Pidió además a las autoridades que “adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos”.

El partido opositor Centro Democrático señaló por su parte que rechaza “con total firmeza este acto violento” y pidió “a las autoridades una investigación rápida y clara para que los responsables paguen por este crimen”.