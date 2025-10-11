Las autoridades colombianas rescataron al empresario colombo-japonés Felipe Tanaka tras perseguir la camioneta en la que había sido secuestrado en el municipio de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca.

La Policía señaló en un comunicado que, una vez se enteró del secuestro de Tanaka en El Bolo, un pueblo que hace parte de Palmira, activó un plan candado, en el que cercó el área para controlar la entrada y salida de personas con el fin de rescatar al empresario.

“Los uniformados observaron una camioneta que, al parecer, transportaba a la víctima en contra de su voluntad. Se inició una persecución y, metros más adelante, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al ciudadano dentro del mismo, logrando así el rescate del señor Felipe Tanaka”, agregó la información.

El Ejército destacó que la rápida reacción de las autoridades permitió que fueran cerradas “las posibles rutas de escape de los secuestradores”.

Tanaka, de 46 años, fue dejado en libertad en buen estado de salud tras la operación policial, en la que también fue recuperada la camioneta del ciudadano colombo-japonés, la cual fue utilizada para secuestrarlo.“Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes, con el propósito de establecer las circunstancias y responsables”, agregó el Ejército.

En la zona donde fue secuestrado Tanaka operan disidencias de las extintas FARC y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.