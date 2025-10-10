El magistrado Álvaro Restrepo Valencia, quien era el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, murió en la tarde de este viernes 10 de octubre.

Las primeras versiones señalan el magistrado fue asesinado. Habría sido atacado a bala dentro de un restaurante ubicado en el sector de Tarapacá II, en la vía que comunica Pereira con Manizales.

La misma información señala que al parecer la situación se presentó en medio de un intento de hurto. El magistrado habría forcejeado con los agresores y uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra en varias ocasiones.

Restrepo fue trasladado a un centro de salud, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.

Se conoció que el funcionario se encontraba en el restaurante junto a su familia.

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado respecto al caso, lamentando la muerte del magistrado y mostrando solidaridad con familiares y allegados.

“El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, se lee en el escrito.

“Un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos”, se agrega en la misiva.