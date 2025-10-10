Este viernes 10 de octubre, por una amenaza de explosivo, el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, tuvo que ser desalojado. Estudiantes, docentes y personal administrativo tuvieron que salir de las instalaciones.

De acuerdo con el reporte, a través de un grupo de WhatsApp se advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones de la institución educativa.

Por el mensaje, las autoridades decidieron activar los protocolos de emergencia y alertar a los entes distritales para verificar la veracidad de la amenaza.

La universidad informó la suspensión de las actividades presenciales y el cierre temporal del campus mientras se adelantan las inspecciones de seguridad.

“Una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales —Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito y la Defensoría del Pueblo –“, se lee en un comunicado de la universidad.

El desalojo coincidió con la llegada de dos buses que transportaban integrantes de mingas indígenas para participar en un acto cultural.

“La Sede Bogotá había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil. Dicha orden de desalojo le fue comunicada a los organizadores de la actividad”, agregó la institución sobre este tema.

Las autoridades distritales y la unidad antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá se mantienen en el sitio.