En la noche del pasado miércoles 9 de octubre se registró un intercambio de disparos en inmediaciones de la estación 7 de Agosto de TransMilenio, sobre la avenida NQS, luego de que un soldado del Ejército Nacional fuera víctima de un intento de hurto mientras se movilizaba en su bicicleta eléctrica.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado fue interceptado por dos hombres armados con un arma traumática en la parte superior del puente peatonal. Los individuos lo amenazaron para que entregara la bicicleta, sin embargo, el soldado opuso resistencia y se produjo un forcejeo.

Uno de los presuntos asaltantes disparó e hirió al militar en un brazo. En respuesta, el soldado utilizó su arma de dotación impactando a uno de los atacantes.

El segundo implicado logró huir del lugar. Minutos después, el uniformado alertó a las autoridades y pidió asistencia médica. Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cuerpo de Atención de Emergencias acudió al sitio y trasladó al herido a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Por su parte, el soldado fue atendido por la lesión sufrida y posteriormente trasladado a la Fiscalía General de la Nación, donde rindió su declaración sobre lo ocurrido.

Asimismo, las autoridades adelantan la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y dar con el paradero del segundo sospechoso.

Además, revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona para establecer la secuencia de los eventos y confirmar la identidad de los implicados.