Una carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a diferentes medios de comunicación generó controversia en el sector este viernes. En el documento, fechado recientemente, la entidad solicita información detallada sobre las políticas editoriales, los procesos de decisión informativa y los mecanismos internos de verificación que aplican los medios en su trabajo diario.

Según se lee en la comunicación oficial, la solicitud se ampara en las funciones de inspección, vigilancia y control que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, le otorga a la CRC en relación con los contenidos audiovisuales.

La entidad también cita el artículo 20 de la Constitución Política, junto con disposiciones de la Ley 182 de 1995 y la Ley 680 de 2001.

Qué información pide la CRC a los medios

La carta incluye un listado de requerimientos que abarca desde documentos internos hasta criterios de imparcialidad y veracidad en la producción periodística. En particular, la CRC solicita:

Políticas editoriales y acciones preventivas: se pide detallar las medidas internas que garantizan la imparcialidad , objetividad y veracidad de la información.

se pide detallar las medidas internas que garantizan la , y de la información. Documentos internos vigentes: manuales, protocolos o reglamentos que orienten la producción de contenidos informativos.

manuales, protocolos o reglamentos que orienten la producción de contenidos informativos. Procesos de decisión editorial: descripción del modo en que se eligen los temas, fuentes y enfoques noticiosos, así como actas o soportes de reuniones de consejos editoriales.

descripción del modo en que se eligen los temas, fuentes y enfoques noticiosos, así como de reuniones de consejos editoriales. Separación de información, opinión y publicidad: evidencia de cómo los medios aseguran la diferenciación entre estos tres tipos de contenidos, conforme a la Ley 680 de 2001.

La Comisión advierte que no atender la solicitud podría acarrear medidas administrativas, de acuerdo con la legislación vigente.

Reacciones y preocupación en el gremio

El requerimiento ha generado preocupación entre periodistas y directivos de medios, que ven en la iniciativa una posible vulneración a la autonomía editorial.

Aunque la CRC argumenta que su actuación busca garantizar estándares de calidad informativa, el tono y alcance de la carta han despertado dudas sobre si se trata de una medida regulatoria o de control de contenido.

Para algunos analistas del sector, la petición podría interpretarse como un intento de acceder a documentos internos de carácter confidencial, como actas de consejos editoriales o políticas de selección de temas. Este tipo de información, afirman, constituye el núcleo de la libertad de prensa y la independencia periodística.