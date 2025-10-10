Una acción operativa conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares permitió la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo armado Bloque Central Isaías Pardo (EMC), señalados de participar en múltiples hechos violentos en el departamento del Huila, entre ellos el atentado que acabó con la vida de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña.

Esta operación representa un avance clave en la búsqueda de justicia para la familia Trujillo Peña, al saber que los presuntos responsables de este crimen ya están en manos de las autoridades.

Redes sociales Luisa Trujillo Peña (20 años) y Sergio Trujillo Peña (17 años), son los dos fallecidos en el atentado.

Entre los detenidos se encuentra alias El Negro, identificado como el cabecilla del Bloque Central Isaías Pardo del EMC y hombre de confianza de alias Marlón, quien lo designó como sucesor de alias Cholinga, abatido por la Fuerza Pública el pasado 10 de junio.

‘El Negro’ tiene un historial criminal de más de 10 años dentro de esta estructura y estaría vinculado a graves delitos como, reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento forzado de comunidades campesinas, homicidios selectivos contra líderes sociales y personas señaladas como colaboradores de la Fuerza Pública, así mismo, sería el dinamizador de extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y transportadores en varios municipios del Huila.

También fue capturada alias Karla, segunda al mando de la estructura y cabecilla financiera, quien es señalada como la autora intelectual del atentado en el que murieron los hermanos Trujillo Peña y que dejó a 32 personas más heridas por la onda explosiva.

Junto a ellos fueron capturados alias Dany, presunto coordinador logístico del grupo armado, y alias Yerly, otro integrante del Bloque Central Isaías Pardo.

La operación se llevó a cabo en la vía que conecta los municipios de La Argentina y La Plata, en el departamento del Huila. Los capturados se movilizaban en un vehículo blindado al momento de su detención.

Según las autoridades, los capturados son señalados como los principales dinamizadores de acciones de extorsión, secuestros y constreñimiento de la población civil para desarrollar asonadas en contra de la Fuerza Pública cuando se desarrollan operaciones militares en la zona.