Consternados están los pobladores del municipio de San Bernardo del Viento, específicamente los de la vereda de Sicará Limón, por el feminicidio de la líder comunal Edilsa Licona Mercado.

La mujer, que gozaba del aprecio de todos por su liderazgo y compromiso de ayuda y desarrollo para toda una comunidad, fue atacada con arma blanca (machete), al parecer por su expareja sentimental, cuando se dirigía al baño de un establecimiento de comercio de esa zona rural.

El brutal ataque en la cabeza, que le costó la vida a la líder Edilsa, se registró la noche del lunes festivo 13 de octubre cuando ella departía con unos amigos.

El señalado asesino huyó del lugar sin poder ser ubicado por las autoridades y por la comunidad que de inmediato emprendieron la búsqueda.

Es la décima mujer asesinada en el departamento de Córdoba en lo corrido de este año, y el sexto caso de feminicidio.

Cadáver en un costal

De otra parte, las autoridades adelantan las inspecciones para establecer la identidad de una persona que fue hallada sin vida dentro de un costal o saco, que abandonaron a un costado de la vía que une al municipio de San Bernardo del Viento con el de Lorica, a la altura del sector San Miguel en el corregimiento Las Garitas

Pobladores de esta última zona hallaron el cuerpo en la mañana de este martes 14 de octubre.