En las ciudades de Sincelejo y Montería, capitales de los departamentos de Sucre y Córdoba, respectivamente, las autoridades administrativas decretaron la ley seca para este fin de semana con ocasión de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.

En Sincelejo la medida está consagrada en el Decreto 1645 de 2025, y en Montería en el 0362 de 2025.

En ambas ciudades las restricciones operan desde las 6:00 de la tarde del sábado 18 de octubre y se extienden hasta las 6:00 de la mañana del lunes 20 de octubre.

Durante ese tiempo está prohibido el expendio, venta a domicilio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público en todo el municipio.

Igualmente están prohibidas las caravanas de motos o carros y las manifestaciones o concentraciones públicas, con el objetivo de evitar alteraciones del orden público, así como el traslado de escombros, materiales de construcción, mudanzas y gas licuado de petróleo en cualquier presentación durante el periodo señalado.

En Sincelejo están aptos para ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral 69 mil 755 ciudadanos con edades entre los 14 y 28 años, de los cuales 34.985 son mujeres y 34.770 son hombres.

Podrán votar en las 110 mesas habilitadas para tal fin y que a su vez están distribuidas en 25 puestos de los cuales 23 están instalados en la zona urbana de la ciudad de Sincelejo y dos en la zona rural, concretamente en los corregimientos La Gallera y Chochó.

Cuentan además con 548 jurados de votación de los cuales solo votarán en esta contienda los que tienen edades entre los 14 y 28 años.

Los jóvenes con edades entre los 14 y los 17 años pueden votar en cualquier puesto ubicado cerca al lugar donde se encuentren, pero los de 18 a 28 años sí ejercen su derecho al voto en el puesto donde lo han hecho siempre.

Aspiran a ser consejeros de juventud en Sincelejo 288 candidatos que están distribuidos en 52 listas, de las cuales 8 son de independientes, 31 de procesos y prácticas y 14 de partidos políticos.

Y en Montería habilitaron 57 puestos de votación, 15 de ellos en zona rural. El potencial electoral juvenil es de 117.940 jóvenes entre 14 y 28 años, distribuidos en 204 mesas, mientras que en Córdoba han sido habilitados 252 puestos y 766 mesas en los 30 municipios, con un potencial de 450 mil jóvenes votantes.