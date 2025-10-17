Del 21 al 23 de noviembre en Valledupar se estará realizando la Feria de Vivienda Expoupar 2025, que tendrá lugar en el Centro Comercial Mayales Plaza. Este evento es organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción.

Lea más: En el Cesar hay 1.289 candidatos para las elecciones de Consejos de Juventud

La entidad indicó que este ha sido un año desafiante para el sector ya que se ha marcado por la reducción del 54 % en lanzamientos, 31 % en iniciaciones y 37 % en ventas de vivienda nueva frente a 2024.

Esta feria se consolida como el escenario más importante del Cesar para la promoción de proyectos habitacionales, donde constructoras, entidades financieras y compradores convergen con un mismo propósito: impulsar la compra de vivienda y dinamizar la economía regional.

“Este año ha sido retador para el sector, pero la confianza en la vivienda como motor de desarrollo sigue intacta. EXPOUPAR será la oportunidad para reconectarnos con los sueños de miles de familias que aún anhelan tener su casa propia”, destacó Hernán Araújo Ariza, Gerente de Camacol Cesar, gremio organizador del evento.

Ver más: Compositor Rafael Manjarrez recibió título de honoris causa en Derecho y Construcción de Paz

Durante tres días, los visitantes podrán conocer más de 1.600 unidades de vivienda en oferta, entre casas y apartamentos de los segmentos VIP, VIS y No VIS, con atractivas opciones de financiación y asesoría personalizada para la compra.