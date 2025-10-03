Consternación ha generado el reciente hecho de intolerancia ocurrido en Montería por la crudeza con la que fue cometido, dos mujeres se fueron a los golpes tras una discusión airosa y una terminó arrancándole de un mordisco parte de la piel del rostro a la otra.

Ana Karina Bracho Galue, de 26 años y de nacionalidad venezolana, se encontró con una de sus amigas en una vivienda en la que comenzaron una discusión que en principio de limitó a gritar improperios una a la otra, pero que luego se fue exacerbando.

Para Bracho Galue no fueron suficientes la discusión escalando a una riña entre las dos en las que ambas se golpearon hasta que la venezolana con su boca mordió en la mejilla a su amiga de manera tan violenta que terminó arrancándole la piel y dejándola con graves heridas.

La víctima de la agresión fue rápidamente auxiliada y trasladada hasta un centro asistencial donde se recupera de las heridas causadas por la que decía ser su amiga, pues también sufrió lesiones en uno de sus brazos.

Mientras la mujer era atendida por personal especializado en el centro hospitalario, Ana Karina fue capturada por la Policía de Montería y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación que resolverá su situación judicial.

Ahora le corresponde al ente acusador recoger las pruebas necesarias para judicializar a la mujer por el delito de lesiones personales.

Cae cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Valledupar

En las últimas horas, el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, dio a conocer que en Valledupar, fue capturado alias Caracas, cabecilla del brazo armado del grupo criminal trasnacional ‘Tren de Aragua’.

En el operativo además de participar unidades de la Dijin de la Policía Nacional, también estuvo presente la Fiscalía General de la Nación, autoridades del Reino Unido y la Interpol.

Captura de video

José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, habitaba un apartamento en un exclusivo edificio del norte de la capital del Cesar, hasta donde llegaron los uniformados y dieron con su paradero y posterior captura.

De acuerdo con el mayor general, Carlos Fernando Triana Beltrán, el delincuente era requerido por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir, fue designado por alias Niño Guerrero para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y ‘control territorial’ en la frontera colombo-venezolana.

Además, era el principal articulador logístico y financiero de esta organización, a través de las rentas criminales generadas por extorsiones, narcotráfico y contrabando.

También se estableció que el capturado fue trasladado de inmediato a Bogotá, donde será judicializado.

Finalmente, la Policía Nacional indicó que en lo corrido de 2025, han capturado a 50 integrantes del ‘Tren de Aragua’.