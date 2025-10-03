La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Barranquilla, en desarrollo de los planes de registro, control y verificación de antecedentes, logró en las últimas horas la captura de un ciudadano requerido mediante orden judicial vigente.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el detenido responde al nombre de Alexander López Alba.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 54 con carrera 50, barrio El Prado, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, donde mediante la utilización del dispositivo PDA se verificó la identidad de un ciudadano y se estableció que presentaba una orden judicial vigente por el delito de violencia intrafamiliar.

El capturado fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: Este resultado operativo refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana. Continuaremos fortaleciendo las acciones de control en todos los sectores de Barranquilla y su área metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad”.

La Policía Nacional reitera su llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia.