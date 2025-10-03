La violencia no para en Barranquilla. Durante la noche de este jueves 2 de octubre, un mototaxista fue violentamente asesinado a tiros por un desconocido.

El hecho de sangre se perpetró en el barrio Las Malvinas, en el Suroccidente de la ciudad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Johan Estiven Pimentel Escorcia, de 21 años de edad.

Según el informe de las autoridades, a eso de las 7:44 p. m. Pimentel condujo en su motocicleta hasta un centro de acopio de mototaxistas ubicado calle 110 con 9G, tras cumplir con su servicio que minutos antes había cumplido.

Sin embargo, su agresor también lo estaba esperando ahí, entre el resto de motociclistas que aguardaban por clientes en la concurrida entrada que conduce al barrio antes mencionado.

Tras observar que el joven había llegado, el sujeto se acercó hasta donde estaba y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó, para posteriormente huir a bordo de una moto que lo esperaba cerca del lugar.

En medio de la balacera resultó herido un hombre que responde al nombre Luis Alfonso Martínez Castro, de 46 años, quien permanece estable en un centro médico.

Por otro lado, Johan Estiven quedó tendido sobre el pavimento, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego.