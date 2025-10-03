Al menos dos balazos acabaron con la vida de Ricardo José Bolívar Marriaga, un conductor de la plataforma de transporte InDrive, en la tarde del pasado jueves en el barrio La Esmeralda.

Lea también: Capturan a un hombre mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar

De acuerdo información de la Policía, sobre las 2:15 p. m., el hoy occiso conducía un vehículo marca Kia Picanto de placas HGO-935 a la altura de la calle 74B con carrera 13, cuando se disponía a realizar un servicio de InDrive. Sin embargo, durante el recorrido fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El parrillero de la motocicleta con un arma de fuego le asestó los cuatro disparos al vidrio del piloto, impactando directamente a Bolívar Marriaga y causándole dos heridas, una en el lado izquierdo del tórax y otra en uno de sus brazos.

Mientras los delincuentes se daban a la fuga, vecinos del sector auxiliaron al hombre que quedó malherido dentro del vehículo trasladándolo a un centro médico cercano, pero los médicos informaron que había ingresado sin signos vitales debido a lo mortal de los impactos de las balas.

Lea también: Asesinan en La Esmeralda a conductor de InDriver cuando iba a realizar un servicio

Ahora han surgido nuevos detalles sobre Ricardo José, y es que todo indica que su asesinato obedecería a un “ajuste de cuentas”, así lo indican las primeras pesquisas de las autoridades policiales.

Ricardo José Bolívar Marriaga fue parte de la banda delincuencial ‘Los Costeños’ que opera en Barranquilla y su crimen habría sido ordenado desde de la misma organización delictiva.

A la víctima le figuraban dos anotaciones judiciales, una por lesiones en octubre de 2019 y otra por hurto en el mismo mes, pero en 2018.

Lea también: “La paz no es entre dos bandas, debe ser entre las bandas y la ciudadanía barranquillera”: Petro

Este nuevo crimen sucedió al poco tiempo que Digno Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de ‘los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor y jefe de ‘los Costeños’, firmaran una tregua para pausar las acciones delictivas y la guerra que los mantiene enfrentados en la capital del Atlántico.

Ambos cabecillas mostraron su voluntad de detener la guerra en la que se enfrentan e incluso invitaron a la ciudadanía a denunciar si están siendo víctima de extorsión u otro tipo de delito por parte de alguno de estos grupos delincuenciales.