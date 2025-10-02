Siete señalados integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo que delinquían en la ciudad de Montería, entre ellos tres mujeres, fueron capturados en un gran despliegue operativo que incluyó el allanamiento en 10 propiedades en las zonas norte y sur de la capital cordobesa.

Entre los aprehendidos figuran sicarios del grupo armado ilegal que están vinculados directamente en tres homicidios sucedidos en Montería: uno en el barrio Mocarí, en el año 2024 y dos en el barrio Guateque sucedidos en el presente año. Así mismo estarían relacionados en 8 casos más de homicidios.

Además hay otros vinculados en los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes y tráfico ilegal de armas de fuego.

Los capturados

Alias La Central o ‘Luis’, que es uno de los capturados, está vinculado en 4 procesos judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales. Además “coordinó en la ciudad de Montería el despliegue de sicarios para asesinar policías y militares en el plan sicarial que llevó a cabo esta estructura criminal entre el mes de abril y junio de este año 2025”, reportó el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, durante una rueda de prensa la tarde de este jueves 2 de octubre.

Igualmente señaló el oficial la detención de alias ‘Papo’, que presenta un historial de 7 investigaciones por los delitos de homicidio, tráfico ilegal de armas de fuego y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

Igualmente detuvieron a los alias Castor, ‘Kate’, ‘La Caleña’, ‘La Mona’ o ‘Lina’ y ‘Jean, cada uno vinculados en procesos penales por homicidio y tráfico de sustancias estupefacientes.

Además de las detenciones, fueron notificados de nuevos procesos en su contra los alias Samuel y ‘Cafú’. El primero con antecedentes por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, y el otro señalado en 9 procesos por extorsión, hurto agravado, tráfico ilegal de armas de fuego y estupefacientes. ,

A todos los capturados un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.