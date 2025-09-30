Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

De cara al proceso de elección de rector de la Universidad de Córdoba que está en marcha, el actual, Jairo Torres Oviedo, anunció públicamente su nueva aspiración al cargo.

Con el respaldo de profesores, estudiantes, trabajadores y al menos de 15 colectivos entre asociaciones y agremiaciones, el profesor Torres aspira a seguir rigiendo el destino académico, científico y administrativo de esta alma máter para el período 2026-2031.

Su nueva propuesta tiene por objeto seguir ampliando cobertura, pero con un crecimiento responsable que al mismo tiempo garantice calidad en el servicio educativo, y avanzar más en el proyecto de regionalización para potenciar los lugares de desarrollo en los municipios de Sahagún, Lorica, Berástegui y Montelíbano, y avanzar ostensiblemente en los nuevos proyectos de universidad para el alto Sinú y la zona costanera.

“Esta candidatura nace como un respaldo de los estamentos y de la sociedad civil organizada. Nuestro propósito es estrechar más el vínculo con la sociedad. Presentamos nuestro nombre para seguir transformando y modernizando la Universidad de Córdoba, para que ella le siga respondiendo a la sociedad”, sostuvo el profesor Torres.

Aclaró que en el mundo universitario el concepto de reelección no aplica como en la democracia común, “la democracia universitaria exige cualificación, mérito académico y con una consulta vinculante como la que está abierta en estos momentos.

El desarrollo y el progreso no deben tener color político, la Universidad de Córdoba ha generado impacto en más de 3.500 familias campesinas y en más de mil niños aprendiendo inglés, a cambio de nada. Le enseñamos a la sociedad que hay particularidades desde un liderazgo que es el deber ser de la universidad”, puntualizó.

Jairo Torres es doctor y magíster en Filosofía, especialista en Filosofía Política, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, de la Universidad de Pisa, Italia; especialista en Gerencia Pública, licenciado en Ciencias Sociales y Abogado; investigador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.