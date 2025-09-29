Los organizadores de las carreras de ciclismo y de running que forman parte del evento deportivo y turístico que se denomina Ruta Montería Córdoba 2025, informaron de un cierre vial temporal el domingo 12 de octubre.

Se trata de la vía Montería - Puerto Rey - Arboletes que no podrá tener tráfico entre las 5:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Este evento en el año 2024 convocó a más de 1.100 ciclistas de 15 departamentos y competidores internacionales, evidenciando el gran potencial deportivo y turístico de Córdoba, y para esta vigencia estiman la participación de más de dos mil deportistas.

El cierre de la vía prioriza la seguridad vial y el desarrollo exitoso de las competencias.

