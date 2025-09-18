El ingreso y paso de viajeros y del transporte de carga por el departamento de Córdoba amaneció truncado este jueves 18 de septiembre por cuenta de unas protestas de ciudadanos en los tramos Planeta Rica-Montería, Montería-Arboletes y Lorica-Montería.

En las dos primeras manifestaciones, están volcados sobre esos importantes ejes viales cientos de integrantes de la etnia indígena Zenú, que reclaman el cumplimiento del Gobierno Nacional en la instalación de una mesa de concertación para la legalización de unos cabildos.

Leonardo Oviedo, cacique indígena, anunció que esta protesta social es indefinida puesto que antes habían agotado otras vías sin encontrar soluciones a sus peticiones.

De otra parte, el bloqueo del tramo Lorica-Montería lo protagonizan habitantes del primer municipio que exigen una vez más la construcción de la Variante en Lorica que descongestione el paso urbano de los vehículos de carga pesada.

La protesta se concentra cerca al Peaje Mata de Caña que está sobre la Ruta al Mar.

De momento no hay pronunciamiento de ninguna autoridad sobre esta situación.