Nuevamente, y por segunda vez consecutiva, el DANE destaca los excelentes resultados en materia de economía regional y turística que obtiene el Golfo de Morrosquillo y Sabana, conformado por los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre.

Según la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), la región registró un crecimiento del 8,5 % en los ingresos reales de hoteles y establecimientos de alojamiento en el año corrido a julio de 2025, el incremento más alto del país, mientras que a nivel nacional se presentó una caída del –1,7 %.

Los excelentes resultados fueron compartidos por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a través de su cuenta de X (antes Twitter), destacando que este logro refleja el esfuerzo conjunto entre el sector público, los empresarios del turismo y las comunidades locales.

“El turismo en la Región del Golfo de Morrosquillo y Sabana está imparable”, anotó.

En julio de 2025, la ocupación hotelera alcanzó 44,1 %, la segunda cifra más alta para este mes desde 2019. El turismo de ocio fue el principal motor, aportando 23,1 puntos porcentuales al total, consolidando al Golfo de Morrosquillo como un destino preferido para el descanso y la recreación.

El gobierno que orienta Zuleta Bechara ha sido clave en este avance porque ha liderado estrategias de promoción turística, fortalecido la infraestructura vial y articulado con empresarios del sector, al tiempo que aumentó la realización de eventos deportivos y culturales, lo que ha representado la llegada de visitantes y el desarrollo de proyectos que integran sostenibilidad y bienestar para las comunidades costeras.